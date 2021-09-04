بعد انهيار المفاوضات.. هدوء وترقب حذر في درعا البلد تزامنًا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، هدوء حذر يسود منطقة درعا البلد، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، وذلك بعد يوم من انهيار المفاوضات بين لجان درعا والجانب الروسي.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار يوم أمس، إلى انهيار المفاوضات بين لجان التفاوض في درعا من جهة، واللجنة الأمنية التابعة للنظام برعاية روسية من جهة أُخرى، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين حول فشل هذه المفاوضات، وذلك بسبب رفض لجان درعا تسليم كامل السلاح والسماح لقوات النظام بالدخول وتفتيش أحياء درعا بشكل عشوائي، بينما يتهم الجانب الروسي لجان درعا بالإخلال بالاتفاق المقرر من خلاله تسليم كامل السلاح والعمل على تسويات جديدة لجميع المسلحين المحليين، يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات من قِبل لجان التفاوض في درعا تهجير الرافضين لـ “التسوية” إما إلى الأردن أو تركيا.