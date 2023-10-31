بعد تأخر رواتبهم لعدة أشهر.. عناصر “الدفاع الوطني” يعملون بتجارة المخدرات وسرقة المدنيين باسم المخابرات العسكرية بدير الزور

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة دير الزور يقومون بعمليات سرقة و”تشليح” للمدنيين مرتدين زي عناصر المخابرات العسكرية في مدينة دير الزور، حيث يعمدون إلى فرض مبالغ مالية على المدنيين على عدد من الحواجز العسكرية إضافة لفرض إتاوات مالية على المحلات التجارية في المدينة باسم المخابرات العسكرية، وقد تكررت حوادث السرقات و”التشليح” عدة مرات خلال الأيام الماضية.

ووفقاً للمصادر، فإن عناصر ميليشيا “الدفاع الوطني” لم يستلموا رواتبهم الشهرية منذ عدة أشهر من قائدهم “فراس العراقية”، وبدأ الكثير منهم بالعمل بتجارة “المخدرات” و”التعفيش” و”تشيلح” المدنيين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 27 تشرين الأول الجاري، إصابة عنصرين من الدفاع الوطني خلال اشتباكات مسلحة بين دورية تابعة للدفاع الوطني و عناصر من فرع الأمن الجنائي في حي الموظفين بمدينة ديرالزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية.

وحصل الاشتباك بعد عثور عناصر الأمن الجنائي على كيس يحوي حبوب مخدرات بحوزة عنصر من الدفاع الوطني ومحاولة اعتقاله، وانتهت الاشتباكات باستقدام تعزيزات عسكرية للأمن الجنائي وإغلاق بعض الطرق في الحي.