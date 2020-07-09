بعد تأكيد أول إصابة بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. مشفى باب الهوى يغلق أبوابه ويطبق إجراءات احترازية صارمة 

أغلق مشفى “باب الهوى” أبوبه بشكل كامل إثر تأكيد إصابة طبيب يعمل في المشفى بفيروس “كورونا” المستجد، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الطبيب وصل من تركيا قبل أيام، واختلط بعشرات الأشخاص داخل المشفى، وتعد هذه الحالة المرضية الأولى في المناطق التي تخضع لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل.

وفي سياق ذلك، أعلن إدارة مشفى باب الهوى عن إغلاق المشفى إضافة إلى سلسلة إجراءات تمنع الدخول والخروج لأي سبب كان، وتطبيق الحجر الصحي على المرضى والمرافقين، والحجر الكامل على سكن الأطباء بمن فيه من عاملين، وإلغاء استقبالات الحالات مهما بلغت خطورتها ونوعها، والتقليل من الاختلاط.

وطلبت من العاملين بالمشفى (كادر طبي وغير طبي) الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائية الكاملة، وارتداء الكمامات الجراحية والكفوف بشكل صحيح.