بعد تبادل إطلاق نار تسبب بإصابة شخصين.. اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين عائلتين في مدينة البصيرة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عائلتي الكسار والعمشان في مدينة البصيرة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور الشرقي استخدمت فيها الرشاشات وقذائف الـ RPG، وذلك بالقرب من مسجد “أبو بكر الصديق” في المدينة ليحاصر على إثرها المصلون داخل المسجد، وسط حالة من الرعب تصيب المدنيين نتيجة الاشتباكات المستمرة بين الطرفين، وذلك على خلفية تبادل إطلاق نار أمس بين الطرفين بسبب “طيور حمام” أسفرت عن إصابة شخصين ينحدران من بلدة الشحيل كانوا متواجدين عند عائلة العمشان.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 9 اقتتالات، أسفرت عن مقتل 5 و إصابة 10 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 6 اقتتالات في دير الزور أسفرت عن إصابة 8 أشخاص بجراح

– 2 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل 5 أشخاص

– اقتتال في حلب أسفر عن إصابة شخصين