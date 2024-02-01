بعد تحرشه بإحدى النساء.. أهالي مدينة تلبيسة والفرحانية يهددون باستهداف حواجز النظام شمال حمص

حذّر أهالي مدينة تلبيسة وقرية الفرحانية بريف حمص الشمالي الضابط المسؤول عن حاجز مدخل الفرحانية الشرقية بعد قيام أحد عناصره بالتحرش بامرأة، أثناء عبور الحاجز.

وتوجه عدد من أهالي مدينة تلبيسة للقاء الضابط لمسؤول عن الحاجز التابع للفرقة 18 وحذروه في حال حدوث أي فعل مشابه في المرات القادمة، فإنه سيتم العمل على استهداف عناصر الحاجز بشكل عام، الأمر الذي سينتج عنه تصاعد الموقف على المستوى الأمني في المنطقة.

نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص قالوا: إن عناصر الحواجز العسكرية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات في مختلف أرياف مدينة حمص يتعمدون مضايقة الأهالي، ولا سيما النساء منهم، حيث تم تسجيل واقعة الهجوم على أحد حواجز كتيبة الدفاع الجوي المتواجدة على أطراف بلدة الغنطو العام الفائت، الأمر الذي أسفر آنذاك عن مقتل اثنين من العناصر الذين قاموا بالتحرش بإحدى نساء القرية.

ولفت نشطاء المرصد السوري إلى أن الضباط المسؤولين عن الحواجز العسكرية لا يصغون لأي شكاوى يتقدم بها أهالي المنازل المحيطة بحواجزهم، على خلفية المضايقات التي يتعرضون لها من قبل العناصر، الأمر الذي حذّر منه أهالي مدينة تلبيسة والفرحانية أمس الثلاثاء خلال اجتماعهم مع الضابط المسؤول عن حاجز المدخل الرئيسي لقرية الفرحانية الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات النظام السوري تعمّدت منذ العام 2018 الماضي توزيع عشرات الحواجز العسكرية على مداخل المدن والبلدات بريف حمص الشمالي، بعد دخوله ضمن التسويات السياسية التي أبرمت بضمانة روسية، إلا أن الضباط والعناصر بدأوا بالعمل على ابتزاز الأهالي مادياً، قبل أن يتطور الأمر شيئاً فشيئاً، لتحول لتحرشات طالت نساء المدن والبلدات الريفية وسط استياء من قبل الأهالي.