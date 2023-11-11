بعد تحويل أحيائهم لمناطق عسكرية من قبل الميليشيات الإيرانية.. أهالي مدينة دير الزور يطالبون الجهات المعنية بالتدخل

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري، بأن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، امتنعت عن توزيع المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى المنطقة، بهدف إغاثة المدنيين الذين تضرروا منازلهم بفعل آلة الحرب، في أحياء مدينة دير الزور، الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية.

كما منعت الميليشيات المدنيين من إعادة إعمار منازلهم في حي العمال بمدينة دير الزور، التي تتواجد فيها مراكز لهم، باعتبارها منطقة عسكرية.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية بضرورة التدخل، ورفع يد الميليشيات عن الأمور الإنسانية، للحد من انتهاكات وتجاوزات الميليشيات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي هي بالأصل مدمرة، والعمل على تقديم يد العون في إعادة ترميم منازلهم، بعد عجز السلطات الحكومية في ترميمها.

(ج.ك) يقول في حديثه لنشطاء المرصد السوري:” بأن منزلي يقع بالقرب من مقر نصر في حي العمال بمدينة دير الزور، وامتنعت الميليشيات الموالية لإيران الذين يتمركزن على مقربة من منزلي، من السكن فيه، لذا اضطررت إلى السكن بالإيجار في حي أخر بالمدينة”.

ونتيجة تضرر منزلي في وقت سابق خلال المعارك التي دارت في المنطقة، تهدمت أجزاء كبيرة من منزلي، وعليه تقدمت إحدى المنظمات العاملة في المنطقة بتقديم المساعدة، والتي هي عبارة عن مبلغ مالي، بهدف إعادة ترميم منزلي، إلا أن الميليشيات منعني من ذلك.

من جانبه يقول (ه.م) في معرض حديثه لنشطاء المرصد السوري، وهو من أحد سكان حي العمال:” رفعت شكوى ضد الميليشيات المتمركزة في الحي، لدى الأفرع الأمنية التابعة للنظام، بهدف السماح لي بدخول منزلي، إلا أن مطلبي لقي بالرفض، تحت مسمى الحي يعتبر منطقة عسكرية ويخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، والأخيرة تتخذ إجراءات احترازية لحماية الحي، لذا لا يسمح للمدنيين بدخول الحي.

وتستمر الميليشيات الإيرانية بفرض سطوتهم على منازل المدنيين، وتحويلها لمقرات عسكرية ومخازن أسلحة واستراحات للحجاج الإيرانيين في المنطقة، دون أخذ بعين الاعتبار مطالب المدنيين في المنطقة، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 4 تشرين الثاني الجاري، بأن الميليشيات الإيرانية المتمركزة في مدينة دير الزور تمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم و إعادة تأهيلها في حي العمال و شارع بورسعيد بسبب وجود مركز الحرس الثوري الإيراني للتسليح و تطويع الأفراد في صفوفها، ووجود حواجز لحماية المراكز للميليشيات وانتشار عناصر في الأبنية القريبة ومنعهم أي شخص من الاقتراب.