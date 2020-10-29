بعد تخريب أرضها والتهرب من دفع قيمة إيجارها.. القوات التركية تنقل معظم أجزاء نقطة المراقبة في “مورك”

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية نقلت معظم محتويات النقطة العسكرية في بلدة مورك إلى النقاط العسكرية في ريف إدلب، خلال الأيام الفائتة، ويرجح إخلائها بشكل كامل يوم غد الجمعة.

ووفقاً للمصادر الموثوقة، فإن القوات التركية فرغت النقطة من الداخل من جميع معداتها العسكرية واللوجستية، فيما تبقى بعض الأجزاء في الجدار الخارجي، وخربت القوات التركية أرض النقطة ودمرت البناء وأجزاء كبيرة منها.

على صعيد متصل، يحاول باستمرار مالك الأرض (م.م) التواصل مع فصيل فيلق الشام الذي كان وسيطاً في إبرام العقد مع القوات التركية، للحصول على قيمة الإيجار منذ عام و4 أشهر، إلا أن محاولاته جميعها باءت بالفشل ولم تلقى أي ردة فعل سوى وعود كاذبة، إضافة إلى ذلك، تخريب الأرض قبل الانسحاب منها، لتصبح معلماً لانتقام قوات النظام والمسلحين الموالين لها من الأرض وصاحبها.

يذكر أن العقد المبرم انتهى مطلع حزيران/يونيو الفائت ولم يتم تجديده على الرغم من بقاء القوات التركية في مواقعها آنذاك، بل على العكس من ذلك تمددت القوات التركية في الأرض وعاثت بالأرض فساداً عبر اقتطاع أشجار الفستق الحلبي.

وكان المرصد السوري رصد، استمرار القوات التركية في نقل المعدات والتجهيزات من النقطة التاسعة في مورك، وتنقلها بحماية من القوات الروسية إلى مناطق جبل الزاوية بريف إدلب.

وكانت القوات التركية بدأت بتفكيك ونقل أجزاء كبيرة من معدات النقطة التاسعة في 19 أكتوبر/تشرين الأول.