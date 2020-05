بعد تخوف المدنيين من الاستهدافات المتكررة.. القوات الروسية تنتشر برفقة قوات النظام وقسد على اتستراد الحسكة – حلب

عدسة المرصد السوري ترصد توجه رتل عسكري تابع لـ "قوات النظام والروس وقسد" من عين عيسى نحو تل تمر لفتح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين

