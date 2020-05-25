بعد تخوف المدنيين من الاستهدافات المتكررة.. القوات الروسية تنتشر برفقة قوات النظام وقسد على اتستراد الحسكة – حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الاثنين، توجه رتل عسكري تابع للقوات الروسية وقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية من عين عيسى بريف الرقة الشمالي إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، للتمركز على طول اتستراد حلب – الحسكة الدولي المعروف “M4″، وذلك بغية افتتاح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين، بعد أن كان الطريق يشهد حركة عبور خجولة نسبياً بسبب تخوف المدنيين من استهدافهم وهو ما جرى مرات عدة.

إذ كان المرصد السوري أشار قبل أيام إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة ريف عين عيسى، حيث استهدفت مساء اليوم، قريتي هوشان والخالدية ومناطق على طول طريق “m4” مستهدفين منازل المدنيين هناك، ما أدى إلى اندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية في قرية الخالدية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية تركية في أجواء المنطقة.

عدسة المرصد السوري ترصد توجه رتل عسكري تابع لـ “قوات النظام والروس وقسد” من عين عيسى نحو تل تمر لفتح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين

عدسة المرصد السوري ترصد توجه رتل عسكري تابع لـ "قوات النظام والروس وقسد" من عين عيسى نحو تل تمر لفتح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين عدسة المرصد السوري ترصد توجه رتل عسكري تابع لـ "قوات النظام والروس وقسد" من عين عيسى نحو تل تمر لفتح الطريق بشكل رسمي أمام حركة المدنيين Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 25, 2020