بعد تدمير محطات الكهرباء بفعل القصف التركي وتحويل كهرباء المدينة إلى ريفها.. مدينة الحسكة في ظلام دامس لليوم السادس على التوالي

بعد تدمير محطات الكهرباء بفعل القصف التركي وتحويل كهرباء المدينة إلى ريفها.. مدينة الحسكة في ظلام دامس لليوم السادس على التوالي

تعاني مدينة الحسكة منذ 6 أيام من انقطاع الكهرباء الرئيسية عن المدينة وذلك بعد ضخ كهرباء المدينة القادمة من سد الطبقة إلى الخطوط الخدمية في المنطقة المتتدة من درباسية مروراً بالقامشلي و المالكية، وتغطي تلك الكمية خطوط المخابز وآبار المياه والمشافي، يأتي ذلك بعد القصف التركي الأخير الذي دمر كافة منشآت الكهرباء في تلك المدن، ومنذ القصف التركي الأخير لم تصل الكهرباء الرئيسية لتلك المناطق.

وتسببت انقطاع الكهرباء بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل فصل الشتاء وحاجّة الأهالي للكهرباء في تسخين المياه وغيرها.

وقال (ر .م) في شهادته للمرصد السوري: ماذا تريد منا الدولة التركية؟، لقد دمرت كل شي، تخرج من منزلك تشاهد الأزمات والطوابير في كل مكان، عشرات السيارات تقف على الكازيات ولساعات طويلة لتعئبةً بعض الترات من المازوت، الكهرباء الرئيسية غير موجودة والغاز أصبح حلم لنا نحن نريد العيش بسلام يكفينا كل هذه السنوات من الحرب، نطالب بوقف الهجمات التركية وإعادة تأهيل المنشآت الخدمية.

وقالت ( ه. ف ) في شهادتها للمرصد السوري: وضع مدينة الحسكة مستمر في التدهور حيث بات كل شي خارج السيطرة، الكهرباء الرئيسية غير متوفرة و مولدات الاشتراك غير متوفر بسبب نفاذ المحروقات أو لسوءها، نحن أمام كارثة إنسانية متجددة فالوضع في المدينة لم يعد يحتمل.

وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا من وضع صعب بعد الهجمات التركية الأخيرة وتدميرها لكافّة البنية التحتية والمنشات المدنية منا أدى إلى تدهور الوضع المعيشي ونذور بحدوث كارثة أنسانية في الأيام القادمة