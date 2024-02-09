بعد ترحيلهما من الداخل التركي.. “الجبهة الشامية” تعتقل شابين بشكل تعسفي في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: أقدم عناصر حاجز يتبع لفصيل “الجبهة الشامية” على اعتقال مواطنين اثنين في قرية سجو بريف إعزاز شمالي حلب، أحدهما من حلب، والآخر من حمص، جرى اعتقالهما بعد ترحيلهم من قبل السلطات التركية عبر معبر باب السلامة، في حين طالب العناصر ذوي الشابين دفع إتاوة مالية مقابل إطلاق سراحهما.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 29 كانون الثاني، بأن معتقل في سجن الشرطة العسكرية بمدينة إعزاز بريف حلب، فارق الحياة، إثر إصابته بـ”نوبة قلبية” “احتشاء في عضلة القلب” نتيجة الضغوط النفسية التي مر بها داخل السجن، وكان قد اعتقل بشكل تعسفي دون معرفة التهم الموجهة إليه قبل نحو 3 أشهر.