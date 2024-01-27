بعد تزايد نشاط “التنظيم” وتهديداته منذ مطلع العام.. حملة أمنية جديدة تستهدف مخيم الهول بدعم من “التحالف الدولي”

بعد تزايد نشاط “التنظيم” وتهديداته منذ مطلع العام.. حملة أمنية جديدة تستهدف مخيم الهول بدعم من “التحالف الدولي”

محافظة الحسكة: في ظل تزايد حدة هجمات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ مطلع العام الحالي، في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شرق الفرات، إلى جانب التهديدات المستمرة من قبل أفراد خلية تابعة لـ “التنظيم” للأهالي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ “قسد”، بدأت وحدات أمنية خاصة تابعة لـ “أسايش” وقوات سوريا الديمقراطية بحملة أمنية تحت شعار” الإنسانية والأمن”، داخل مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، وبدعم من قوات “التحالف الدولي”.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن العملية تهدف لملاحقة أفراد الخلية المسؤولة عن شن عمليات في مناطق “قسد”، إلى جانب المتورطين في ترويج وتسويق أفكار “التنظيم”.

ووفقا لمتابعات المرصد السوري، فإن مخيم الهول شهد بتاريخ 4 كانون الثاني الجاري، محاولة فرار 3 سيدات برفقة طفلين من المخيم، حيث جرى اعتقالهم من قبل عناصر دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان ايضاً، في وقت سابق، مقتل متزعم خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” وزوجته، في عملية أمنية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” ووحدات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، كانا يخططان لتنفيذ عمليات ضد القوات العسكرية في مخيم الهول، حيث عثر بحوزتهما على الأسلحة ومخازن وأجهزة خليوية.

وبتاريخ 10 كانون الثاني الجاري، تعرض أصحاب مكاتب الصرافة والتجار في بلدتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور الشرقي، لابتزاز وتهديدات مباشرة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهذه التهديدات تمت من خلال التواصل على الرقم الخاص للشخص المستهدف من أرقام دولية عبر تطبيق “واتس آب”، بهدف دفع الأموال لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” تحت اسم “الجباية” ومن يمتنع عن دفعها يتعرض لتهديد مباشر.