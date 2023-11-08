بعد تسجيل أكبر حصيلة قتلى بعمليات لـ”التنظيم” منذ مطلع العام.. طائرتان حربيتان تتناوبان على قصف البادية

تناوبت طائرتان حربيتان، مساء اليوم، على قصف مناطق عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور في البادية السورية يعتقد أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يتوارون فيها، تزامنا مع تحليق طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، بعد سقوط العشرات من قوات النظام في أعلى حصيلة هجوم بعمليات التنظيم منذ مطلع العام.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 7 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا، اليوم، بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق انتشارهم وتواجدهم ببادية الرصافة عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور، وذلك على خلفية الهجوم الدموي العنيف الذي نفذه عناصر التنظيم فجر اليوم والذي استهدف مواقع لقوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية بين السخنة والرصافة، والذي أدى لمقتل 34 منهم في أعلى حصيلة قتلى بعمليات التنظيم منذ مطلع العام، فضلاً عن سقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.