بعد تسجيل أكثر من 460 إصابة بـ”كورونا” في مدينة الباب.. “الحكومة المؤقتة” تعلنها منطقة موبوءة.. وتسجيل 69 إصابة جديدة في شمال غرب إدلب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” مدينة الباب منطقة موبوءة بسبب انتشار فايروس كورونا فيها بشكل كثيف وتسجيل أكثر من 460 إصابة فيها.

على صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 69 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 1730 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 48 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 464.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثّق، ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 15 في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، و مناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.