بعد تسمم عشرات المواطنين.. الجهات الرقابية والأمنية التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” تغلق مطعما يموله أمراء “تحرير الشام” 

طالب ناشطون وإعلاميون في مدينة إدلب بمحاسبة المسؤولين عن مطعم “تشيكن” في المدينة تسبب في تسمم غذائي لعشرات الأشخاص يوم أمس.

وفي سياق ذلك، أغلقت الجهات الرقابية وفرع الأمن الجنائي التابعة لـ”حكومة الإنقاذ” المطعم، وأوقفت مدير المطعم على ذمة التحقيق.

يذكر أن مطعم “تشيكن” من أكبر مطاعم مدينة إدلب ويمول من أمراء وقادة في هيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، إصابة نحو 150 شخصا بحالات تسمم متفاوتة في مدينة إدلب، نتيجة تناولهم وجبات جاهزة من أحد مطاعم المدينة، حيث يستخدم المطعم موادا منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة.

على صعيد متصل، تغيب الرقابة الغذائية والتموينية عن المطاعم والمحال التي تبيع المواد الغذائية في ظل غياب دور “حكومة الإنقاذ” ومؤسساتها المشغولة بجمع الضرائب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 12 و13 أيار الفائت، حالات تسمم ضمن مخيمات فرج الله والزيتون والتوحيد الواقعة في كللي، ومخيم “رعاية الطفولة” شمال إدلب، أسفر عن إصابة أكثر من 140 شخصا بينهم نساء وأطفال، نتيجة تناولهم لوجبات إفطار قُدمت إليهم من قبل “جمعيات ومنظمات خيرية”.