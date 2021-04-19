بعد تسيير القوات الأميركية لدورية اعتيادية عند الحدود السورية-التركية بريف المالكية.. القوات الروسية تسير دورية بنفس المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة بريف المالكية (ديريك) ضمن محافظة الحسكة، حيث جابت 4 مدرعات أميركية قرية عين ديوار ومحيطها قرب الحدود السورية-التركية، قبل أن تعود لقواعدها، بعد ذلك جاءت دورية عسكرية روسية مؤلفة من 3 مدرعات وتجولت في المنطقة ذاتها ووصلت إلى الجسر الروماني الآثري عند الحدود السورية-التركية، قبل أن تعود أدراجها في القامشلي، وكان المرصد السوري رصد أمس، خروج 4 مدرعات أميركية بدورية اعتيادية بالقرب من الحدود السورية – التركية شمال شرق البلاد، حيث انطلقت الدورية من قاعدة روباريا، وتجولت في عين ديوار ومحيطها ومناطق أخرى هناك ضمن محافظة الحسكة، وسط تحليق لمروحيتين في الأجواء، رافقتا الدورية وقامت بإطلاق قنابل ضوئية قرب الحدود التركية، وتساقطت قطع تحمل اللون الأسود على مدينة المالكية (ديريك) من المروحيتين.

وكان المرصد السوري رصد في 13 الشهر الجاري، دورية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية، في قرية عين ديوار وبعض المناطق الأُخرى في ريف المالكية(ديريك) شمال شرقي سوريا، عند الحدود السورية – التركية، حيث تألفت الدورية من 4 مدرعات، حيث التقى عناصر الدورية بعدد من الأهالي أثناء قيامهم بالدورية، قبل أن يعودوا إلى مطار قاعدتهم العسكرية في مطار “روبايا الزراعي”.