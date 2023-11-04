بعد تصاعد حدة الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية.. قافلة مواد لوجستية وعسكرية لـ”التحالف الدولي” تدخل مناطق شمال شرق سورية

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي”، صباح اليوم، قافلة جديدة دخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سوريا.

وتتألف من 40 شاحنة وصهاريج وقود ومعدات عسكرية وصناديق مغلقة وشاحنات أخرى مغطاة بأقمشة سوداء، توجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” بريف الحسكة.

وتشهد القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي السورية تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع استقدام تعزيزات عسكرية بعد تصاعد حدة الهجمات على القواعد العسكرية في إطار “الانتقام لغزة”.

وأشار المرصد السوري في 31 تشرين الأول الفائت إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت رتلا عسكريا إلى قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي يضم أسلحة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية، لتعزيز قاعدتها، تزامناً مع الضربات التي تتعرض لها قواعدها في سوريا من قبل المسيرات الإيرانية.