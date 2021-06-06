بعد تصاعد عمليات تنظيم “الدولة الإسلامية” وقتله لنحو 25 من قوات النظام وحلفائها.. المقاتلات الروسية تبدأ جولة جديدة من القصف الجوي المكثف على البادية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، جولة جديدة من القصف الجوي المكثف، بدأتها المقاتلات الروسية صباح اليوم الأحد، مستهدفة مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 40 غارة جوية منذ ساعات الصباح الأولى، استهدفت خلالها كل من محور آثريا بريف حماة الشرقي، وبادية الرصافة بريف الرقة، ومحيط جبل بشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، ومحاور أخرى أقصى بادية حمص الشرقي بالقرب من دير الزور، في محاولة للسيطرة على الوضع والحد من نشاط التنظيم بعد أن نفذ الأخير عمليات كبيرة خلال الساعات الفائتة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، سواء عبر كمائن أو استهدافات أو هجمات.

وكان المرصد السوري أشار أمس السبت، إلى مقتل 23 عنصرًا من قوات النظام وحلفائها في مناطق متفرقة من البادية السورية خلال 48 ساعة الفائتة، بكمائن وألغام خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المنتشرة في بادية حمص الشرقية مرورًا ببادية حماة ودير الزور ووصولًا إلى بادية الرقة، ومن بين القتلى الـ 23 الذين سقطوا، ضابط في “الحرس الثوري” الإيراني ومرافقه، من الجنسية الإيرانية، حيث جرى استهدافهم بالأسلحة الرشاشة من قِبل عناصر التنظيم أثناء مرورهم على الطريق تدمر – دير الزور وسط سوريا، يأتي ذلك على الرغم من تنفيذ الطائرات الحربية السورية لنحو 24 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، فضلًا عن عمليات التمشيط اليومية التي تجريها قوات النظام برفقة المسلحين الموالين لها في البادية السورية.

وشن تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً فجر أمس الأول الجمعة على مواقع ونقاط لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، دارت اشتباكات على إثره واستخدمت قوات النظام القذائف الصاروخية في محاولة لصد الهجوم، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لمقتل اثنين من عناصر التنظيم، فيما وثق المرصد السوري مقتل 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة الواقعة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، كما خسر التنظيم 3 من عناصر في العملية المباغتة، وذلك في إطار النشاط التنظيم المتواصل في البادية وعودة تصاعد عملياته على الرغم من التصعيد الجوي الروسي.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1458 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ152 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 968 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.