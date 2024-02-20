بعد تصاعد وتيرة هجماته.. غارات جوية روسية تستهدف مواقع يتوارى فيها عناصر “التنظيم” في باديتي السخنة والرصافة

شنت المقاتلات الحربية الروسية سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع يتوارى فيها عناصر خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وبادية الرصافة بريف الرقة، حيث انطلقت المقاتلات من مطاري حميميم بريف اللاذقية وكويرس بريف حلب، بالتزامن مع تحليق طائرات استطلاع روسية، وذلك بعد التصعيد الكبير لخلايا “التنظيم” في مناطق البادية السورية في الآونة الأخيرة ومهاجمة مواقع قوات النظام والدفاع الوطني.

وفي 17 شباط الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة، وبين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة أخرى، في باديتي تدمر والسخنة بريف حمص الشرقي، فيما شنت المقاتلات الحربية الروسية غارات جوية على ذات المواقع تزامنا مع الاشتباكات، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.