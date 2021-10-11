بعد تصريحات أردوغان.. الطيران الروسي يعاود استهداف مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الاثنين، تحليقاً للطيران الحربي الروسي في أجواء ريف حلب الشمالي، حيث استهدف بصاروخ واحد على الأقل الحي الغربي ضمن مدينة مارع الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، ولم ينفجر الصاروخ إلى الآن، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يأتي ذلك بعد ساعات من حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نفاذ صبر بلاده وفقاً لوصفه حول الهجمات المتكررة من قبل “الإرهابيين” بريف حلب.

وكان المرصد السوري أشار في السابع من الشهر الجاري، إلى أن الطيران الحربي الروسي شن 3 غارات جوية استهدف خلالها محيط القاعدة العسكرية التركية في منطقة التويس بمحيط مارع في ريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الروسي المستمر من قبل الروس على مناطق نفوذ الفصائل الموالية للحكومة التركية في الريف الحلبي.