بعد تطوير وتدريب الكوادر العسكرية للفصائل.. طائرات مسيرة تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارات ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف إدلب نتيجة هجوم بطائرات مسيرة يرجح بأن الفصائل الإسلامية قد أطلقتها لاستهداف تجمعات قوات النظام في قريتي كفربطيخ وداديخ بمحيط بلدة معردبسة بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

يذكر أن طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة للفصائل الإسلامية قصفت، قبل أيام، تجمعات قوات النظام في الجب الأحمر بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة.

مصادر المرصد السوري أفادت بأن الفصائل تعمل على تطوير الطائرات المسيرة وتدريب عناصر قادرة على استخدامها في حال حاولت قوات النظام التقدم إلى نقاط إضافية.

على صعيد متصل، تشهد أجواء منطقة “بوتين-أردوغان” تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة الحدودية وريف إدلب الغربي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد ظهر اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع قوات النظام في محوري كفرنبل وحزارين بريف إدلب الجنوبي، بينما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، مناطق في الزيارة بسهل الغاب شمال غرب حماة، والموزرة ومحيط قوقفين بريف إدلب الجنوبي.