بعد تعاطيه كمية كبيرة من المخدرات.. شاب ينهي حياته بإلقاء نفسه من سطح منزله في مدينة دير الزور

بعد تعاطيه كمية كبيرة من المخدرات.. شاب ينهي حياته بإلقاء نفسه من سطح منزله في مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أقدم شاب على الانتحار عبر إلقاء نفسه من سطح منزله في مدينة دير الزور، وقد تبين من خلال الفحص الطبي بأنه كان قد تعاطى كمية كبيرة من المخدرات قبل إقدامه على الانتحار لأسباب مجهولة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 18 أيلول الفائت، إقدام شاب على الانتحار عبر شنق نفسه في منزل ذويه بمدينة الصنمين بريف درعا، لأسباب ودوافع مجهولة، فيما رجحت مصادر أن تكون نتيجة مشاكل عائلية، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

يأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.