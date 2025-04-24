بعد تعرضه لاقتحام وسرقة.. مواطن يُمنع من دخول منزله في مدينة حمص وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين

محافظة حمص: أقدمت مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً بتاريخ 20 نيسان الجاري، على اقتحام منزل أحد المواطنين من أبناء الطائفة الشيعية في حي عكرمة الجديدة بمدينة حمص، قرب مشفى الزعيم، حيث نفذت عملية تفتيش داخل المنزل، تخللتها سرقة أجهزة محمولة ومبالغ مالية.

وعلى صعيد متصل، بادر صاحب المنزل في اليوم التالي، إلى تقديم بلاغ رسمي لدى الأمن العام، الذي قام بتوثيق الحادثة وتنظيم ضبط رسمي بها. وعلى إثر ذلك، قرر أفراد العائلة إخلاء المنزل مؤقتًا لمدة يومين، خشية من عودة العناصر المسلحة وانتقامهم بعد علمهم بالشكوى.

ووفقاً للمصادر، تفاجأ صاحب المنزل عند عودته يوم أمس، بوجود ملصق تحذيري على باب العقار صادر عمّا يُعرف بـ”لجنة ضبط الممتلكات العامة” التابعة لمحافظة حمص، ينص على منع فتح المنزل “منعاً باتاً لأي سبب كان، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة”.

وتُثير هذه الحادثة، التي تمثل انتهاكاً مزدوجاً لحرمة المنازل وحقوق المواطنين، تساؤلات حول الجهات التي تقف خلف المجموعة المسلحة، وطبيعة عمل اللجنة التي فرضت الحظر، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وضمان حماية السكان من الاعتداءات المتكررة تحت غطاء رسمي أو عسكري.