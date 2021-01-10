بعد تعرضه لتهديدات من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.. مسلحون يغتالون لاجئاً عراقياً في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن مسحلين مجهولين أطلقوا النار على شاب من الجنسية العراقية، ويقطن في قرية البحصة بريف الشدادي ضمن ريف الحسكة، ما أدى إلى مقتله على الفور، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب كان قد تعرض من قبل لمحاولة اغتيال أصيب على إثرها بجراح طفيفة، وتلقى تهديدات سابقة بالقتل من قِبل خلايا تنظيم ”الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 638 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 222 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 412 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.