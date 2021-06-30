بعد تعزيز قواتها على طول نهر الفرات.. “قسد” تستهدف بقذيفة “آربيجي” طوافة لتهريب النفط إلى مناطق نفوذ النظام في دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزون في قرية ابريهه بريف دير الزور الشرقي، طوافة مائية تحمل خزان نفط متوقفة في الجانب الثاني من نهر الفرات في قرية الزباري الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وذلك بقذيفة “آربيجي”، ما أدى إلى احتراقها وكانت العبارة قد نقلت شحنة نفط من الضفة الشرقية، لإفراغها في الضفة الأخرى.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 28 حزيران، تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، على طول نهر الفرات، بعد سحب عناصر “الدفاع الذاتي” من المنطقة.

كما استهدفت قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي بقذائف “الآربيجي” نقاط قوات النظام في بلدة بقرص على الضفة الأخرى لنهر الفرات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.