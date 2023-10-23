بعد تعزيز قواعدها في ريف دير الزور.. 25 شاحنة أمريكية تتجه نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة

بعد تعزيز قواعدها في ريف دير الزور.. 25 شاحنة أمريكية تتجه نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: عبرت 25 شاحنة تابعة لقوات “التحالف الدولي”، معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية وصناديق مغلقة وصهاريج وقود، حيث دخلت مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، متجهةً نحو قواعد “التحالف الدولي” في ريف الحسكة، لتعزيز مواقعها تحسبا من أي هجوم محتمل.

بالتزامن مع ذلك، غادرت 30 شاحنة معبر الوليد الحدودي بعد أن أفرغت حمولتها في وقت سابق في قاعدة أمريكية في ريف الحسكة.

يشار إلى أن قوات “التحالف الدولي” كثفت من تحركاتها في الآونة الأخيرة، من حيث تعزيز قواعدها العسكرية في سوريا، وسط انتشار مكثف بتزامن مع تدريبات عسكرية تجريها لمقاتليها، ضمن إطار الاستعداد لأي هجوم محتمل من قبل الميليشيات الإيرانية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، دخول معدات عسكرية تابعة للتحالف الدولي، بعد منتصف ليل الأحد- الاثنين، إلى حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي، قادمة من الحسكة، مؤلفة من 25 شاحنة كبيرة.