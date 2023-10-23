بعد تعزيز محاور بريف حلب الغربي.. القوات التركية تدفع بتعزيزات عسكرية نحو محاور الاشتباك بريف إدلب الجنوبي

محافظة إدلب: أدخلت القوات التركية خلال الساعات الفائتة، رتلا عسكريا جديداً إلى مناطق نفوذها ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” ويضم الرتل 20 ألية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، اتجه نحو محاور المسطومة بريف إدلب الجنوبي، لتعزيز محاور الاشتباك.

ويأتي ذلك، في إطار مواصلة القوات التركية في استقدام التعزيزات العسكرية إلى مناطق نفوذها، لتبديل وتعزيز مواقعها في المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 18 تشرين الأول الجاري، استقدام القوات التركية تعزيزات عسكرية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث دخل رتل عسكري مؤلف من 17 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، وتوجه نحو النقاط العسكرية التركية قرب الأتارب بريف حلب الغربي.