بعد تعمد النظام إغلاقه.. إعادة فتح معبر التايهة أمام حركة المدنيين جنوب غربي منبج بريف حلب

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري، بإعادة فتح معبر التايهة في جنوب غربي مدينة منبج أمام حركة مرور المدنيين، الفاصل بين مناطق سيطرة قوات مجلس منبج العسكري، ومناطق قوات النظام، بعد تعمد الأخيرة إغلاقه لأكثر من سنتين.

وكان المعبر سالكاً أمام مرور الحركة التجارية، ولاسيما دخول شاحنات الخضروات من مناطق النظام باتجاه مناطق مجلس منبج العسكري، وأيضا عبور صهاريج للمحروقات من مناطق سيطرة الأخير عبر المعبر ذاته باتجاه مناطق قوات النظام.

كما عانى المدنيون من إغلاق المعبر ولاسيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي السورية في شباط الفائت، حيث شكل إغلاق المعبر حينئذ مصاعب جمة، لامتناع القوات المسيطرة على المعبر من مرور القوافل الإنسانية القادمة من خارج سوريا لإغاثة الأهالي.

وأيضاً، المعبر كان يعتبر من المعابر المهمة لتنقل للمدنيين بين مناطق سيطرة الجانيين سابقاً، وإغلاقه أثار ردود شعبية واسعة، ولاسما الذين كانوا يتلقون العلاج في مناطق سورية أخرى كالعاصمة دمشق.

ويشار إلى أن قوات النظام سيطرت على معبر التايهة في عام 2017 باتفاق أبرم بين الأخيرة وقوات مجلس منبج العسكري.