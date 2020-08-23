بعد تغذية مناطق القوات التركية والفصائل الموالية لها بالكهرباء.. استياء شعبي وسط استمرار انقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها 

لا تزال مدينة الحسكة وريفها، محرومة من مياه الشرب بشكل كامل لليوم العاشر على التوالي، بينما شغلت “الإدارة الذاتية” خطوط التغذية الكهربائية الواصلة إلى مدينة رأس العين (سري كانييه).

وتشهد المناطق الخاضعة ضمن نفوذ “قسد” استياءً شعبياً متزايداً، بسبب الضغط على السكان لتحقيق مكاسب سياسية بين “الإدارة الذاتية” والقوات التركية.

وكانت القوات التركية أوقفت عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، التي تغذي تلك المناطق بشكل كامل، في 13 آب/ أغسطس، وذلك بعد أن خفض الأتراك في محطة “علوك” كمية ضخ المياه عن مدينة الحسكة وريفها تدريجيا منذ بداية آب الجاري.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان علم من مصادره، أمس، أن القوات التركية شغلت محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، وذلك بعد إيقافها لأكثر من 22 يوم، ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإنه سيتم تشغيل 16 بئر ماء فقط من أصل 30 بئر في محطة علوك.