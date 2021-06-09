بعد تفجيرات استهدفت ناقلات نفط على السواحل السورية.. قوات النظام تعتقل مدير إدارة الوقود في الجيش السوري

بعد تفجيرات استهدفت ناقلات نفط على السواحل السورية.. قوات النظام تعتقل مدير إدارة الوقود في الجيش السوري

اعتقلت قوات النظام مدير إدارة الوقود في الجيش السوري، بعد صدور مذكرة بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة له ولعائلته.

مصادر المرصد السوري قالت بأن مدير إدارة الوقود اعتقل على خلفية منازعات مع مسؤولين آخرين وفاسدين في قوات النظام، نظرًا لسيطرة الإدارة على محطات الوقود العسكرية التي تحصل على المحروقات من مستودعات وزارة النفط، والمصافي الرئيسية في حمص وبانياس.

ويأتي ذلك، بعد تفجيرات استهدفت ناقلات نفط في الساحل السوري خلال الأسابيع الفائتة، ففي 9 أيار الفائت، سمع دوي انفجار في مدينة بانياس على الساحل السوري، تبين أنه ناجم عن انفجار وقع داخل ناقلة نفط.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في 24 نيسان الفائت، بأن 3 أشخاص فارقوا الحياة، باحتراق خزان وقود في ناقلة نفط إيرانية، مقابل مدينة بانياس في الساحل السوري.

وتشهد مناطق نفوذ النظام أزمة كبيرة وصعوبة في تأمين المحروقات، في ظل الحصار الذي تعيشه البلاد.