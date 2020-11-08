بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها.. القوات التركية تبدأ بالانسحاب من نقطة “معرحطاط” على طريق حلب – دمشق الدولي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية بدأت صباح اليوم الأحد، بالانسحاب من نقطة “معرحطاط” الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي جنوبي إدلب، وذلك بعد تفكيك معداتها وحزم أمتعتها منذ يوم أمس، حيث شوهدت عربات تركية تخرج من النقطة بشكل تدريجي صباح اليوم.

ونشر المرصد السوري أمس، أن القوات التركية بدأت بتفكيك نقطتها العسكرية المحدثة في منطقة “معرحطاط” على الطريق الدولي دمشق – حلب “M4” جنوبي إدلب، تمهيداً لانسحاب القوات منها، على غرار تجهيزاتها للانسحاب من نقطتها العسكرية في “شير مغار” في جبل شحشبو في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة، في إطار الاتفاقيات الروسية – التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد”.

كما نشر المرصد السوري في الثاني من نوفمبر/تشرين الأول الجاري، تواصل القوات التركية استكمال عملية انسحابها من نقطة شير مغار بجبل شحشبو شمال غرب محافظة حماة، إلى النقطة العسكرية في قرية قوقفين بريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إخلاء نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك بشكل كامل، ورفع علم النظام السوري فيها، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من البدء بتفكيكها.