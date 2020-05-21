بعد تمكنها من صد الهجوم على سجن الطبقة.. “الأسايش” تقتل 7 وتلقي القبض على آخرين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

بعد تمكنها من صد الهجوم على سجن الطبقة.. “الأسايش” تقتل 7 وتلقي القبض على آخرين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”

قتل 7 عناصر وألقي القبض على عدد من خلايا تنظيم ” الدولة الإسلامية”، اليوم، إثر الاشتباكات مع قوات “الأسايش” في مدينة الطبقة، حيث اشتبكت المجموعات عند دوار العجزاوي في مدينة الطبقة.

كما أفشلت “الأسايش” مدعومة بعناصر من “قسد” هجوم العناصر عند دوار العلم والسجن الذي يحتوي على مساجين من عناصر التنظيم، فيما ما تزال المدينة تشهد استنفارا أمنيا وملاحقة عناصر الخلايا بعد فرارهم.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن هجوما عنيفا نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، ليل الخميس، استهدف حاجزا أمنيا لقوات “الأسايش” عند دوار العلم في مدينة الطبقة في ريف الرقة، تزامنا مع قطع أوصال المدينة واستنفار كبير لجميع القوى التابعة لـ”قسد” في المنطقة.

وذكرت مصادر المرصد السوري بأن مساجين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفذون عصيانا داخل سجن الطبقة المحيط في موقع الاشتباكات.