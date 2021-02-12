بعد تنفيذها لنحو 700 غارة جوية خلال 10 أيام.. طائرات حربية روسية تجدد قصفها على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، جولة جديدة من القصف الجوي من قبل المقاتلات الروسية على البادية السورية، حيث تناوبت 4 طائرات حربية روسية على تنفيذ ما لا يقل عن 40 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية”، في مثلث حلب-حماة-الرقة، في إطار القصف اليومي المكثف بغية الحد من نشاط التنظيم الكبير في المنطقة، وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن البادية السورية تشهد عمليات عسكرية كبيرة، في إطار عودة تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الواجهة بصورة كبيرة جداً، عبر تكثيف هجماته ونصبه لكمائن واستهدافه واستنزافه لقوات النظام والمليشيات الموالية لها وللروس، فلا يكاد يمر يوماً بدون هجوم أو كمين أو استهداف ضمن مناطق متفرقة من البادية السورية، كمحاور ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة وباديتي دير الزور وحمص، يقابله تحليق يومي لطائرات حربية روسية في أجواء تلك المناطق وشنها عشرات الغارات يومياً في محاولة لاستهداف والحد من نشاط التنظيم الكبير.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ الطائرات الحربية الروسية منذ مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، لأكثر من 700 غارة جوية بشكل تقريبي، تناوبت تلك الطائرات على شنها، ولم تسفر الغارات هذه عن تلك الخسائر التي تتناسب مع حجم وكثافة الضربات، حيث وثق المرصد السوري خلال 10 أيام، مقتل 33 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بالقصف والاشتباكات، بينما قتل في الفترة ذاتها ما لا يقل عن 56 من عناصر قوات النظام والمليشيات الموالية لها كلواء القدس الفلسطيني والدفاع الوطني ولواء باقر وغيرها من المليشيات.

يذكر أن من بين قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 26 قضوا في كمين بريف دير الزور، و19 قضوا نحبهم في هجوم مباغت للتنظيم شرقي حماة، أي أن 45 منهم لقوا حتفهم في عمليتين اثنتين للتنظيم.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1308 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 733 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.