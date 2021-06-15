بعد تهديدات فصيل “رجال الكرامة” بالتصعيد.. أجهزة النظام الأمنية تفرج عن مواطنتين من أهالي السويداء

محافظة السويداء: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية أفرجت عن مواطنتين اثنتين من أبناء السويداء، عقب اعتقالهن منذ أيام وسط سورية لأسباب غير معروفة حتى اللحظة، وهو ما آثار استياء شعبي في السويداء ودفع فصيل “رجال الكرامة” على الاستنفار ونشر عناصره في مناطق متفرقة من السويداء متوعداً بالتصعيد في حال لم يتم الإفراج عن المواطنتين، ليتم الإفراج عن السيدتين قبل ساعات قليلة، وعليه انسحب فصيل رجال الكرامة من المناطق التي انتشر فيها في مدينة السويداء.

ونشر المرصد السوري في 17 الشهر الفائت، أن بلدة عرى الواقعة في ريف السويداء الغربي، تشهد توتر وانتشار لمسلحين من أقارب شخص توفي اليوم في مشفى السويداء الوطني، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، برصاص عشائريين في البلدة، قبل يومين، حيث عمد أقارب القتيل إلى مهاجمة منزل المتهم بقتل المواطن، وقاموا وحرقوا منزله، كما منعوا سيارة إطفاء من الوصول إلى المكان لإخماد الحريق، بعد قيامهم باستهدافها بالرصاص، وسط مساعي أهلية من وجهاء البلدة ووجهاء العشائر لحل الخلاف وانهاء التوتر الحاصل.