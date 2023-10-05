بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان”.. المسيّرات التركية تستهدف 11 منشأة حيوية في شمال شرقي سوريا

تواصل الطائرات التركية تصعيدها الجوي العنيف على مناطق الإدارة الذاتية، حيث استهدف الطائرات الحربية والمسيّرة تلك المناطق 22 مرة منذ بداية التصعيد اللافت الذي جاء بعد تهديدات وزير الخارجية التركية “حقان فيدان”.

وركزت الضربات الجوية التركية على المنشئات الحيوية المدنية متسببة بوقوع أضرار جسيمة فيها، وشملت الاستهدافات 11 تنوعت ما بين محطات نفط ومحطات مياه ومحطات كهرباء وغيرها ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية حقيقة في حال استمرار التصعيد.

ووصلت دورية روسية عسكرية برفقة عربة لعناصر من “قسد”، محطة الكهرباء التي تعرضت للقصف التركي في بلدة عامودا بريف الحسكة، وذلك لتفقد آثار القصف، حيث طالب الأهالي في المنطقة، بإبداء موقف وإيقاف الضربات التركية، بالإضافة إلى خروج العشرات من الأهالي في مدينتي القامشلي وديريك بمظاهرات منددين بالهجمات التركية.

وأدى الاستهداف بالطائرات المسيرة، إلى انقطاع تام للكهرباء ومياه الشرب في كل من مدن القحطانية والقامشلي وعامودا، وبلدة درباسية وأبو راسين وتل تمر والحسكة.

المنشآت المستهدفة:

– سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة.

– محطة مياه حمة شمال الحسكة.

– ومنشأة نفط في قرية كرداهول التابعة لقحطانية.

– ومحطة قرية آلة قوس في الجوادية/ جل آغا

– ومحطة تحويل الكهرباء السد الغربي والتي تغذي اجزاء واسعة من مدينة الحسكة وأريافها.

– ومحطة “سعيدة النفطية” في قرية القحطانية

– محطة كهرباء على الطريق الحزام الغربي بالقرب من مستشفى كوفيد في القامشلي

– محطتي السعيدة والعودة النفطية في بلدة القحطانية

– بلدة صرين التابعة لمدينة كوباني

– ومحطة كهرباء في خراب عسكر

– محيط سد جل اغا