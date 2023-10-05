بعد تهديدات وزير الخارجية التركي.. طائرة تركية تستهدف موقعين عسكريين لـ”قسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت طائرة تركية المنطقة الصناعية “رحبة عسكرية” عند مفرق الدرباسية-تل تمر-الحسكة شمال غرب الحسكة، كما استهدفت منشأة لـ”قسد” بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، مما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال.

ويأتي ذلك، بعد تهديدات وزير الخارجية التركي حيث صرح أمس: “من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية”

ويوم أمس، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة- القامشلي، الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.