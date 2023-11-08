بعد تهديدها بالقتل من قبل ملثمين.. مسنة تفارق الحياة قهرا والأهالي يطالبون بوضع حد لتجاوزات الفصائل الموالية لأنقرة في عفرين

بعد تهديدها بالقتل من قبل ملثمين.. مسنة تفارق الحياة قهرا والأهالي يطالبون بوضع حد لتجاوزات الفصائل الموالية لأنقرة في عفرين

محافظة حلب: اقتحم مسلحون ملثمون منزل سيدة تبلغ من العمر 63 عاماً في قرية على جارو التابعة لناحية بلبل بريف عفرين، وسط تهديدات بقتل السيدة إن لم ترضخ لمطالبهم، وبسبب حالة هلع وخوف أصيبت السيدة بجلطة دماغية، وفارقت الحياة على إثر ذلك، وسط استياء شعبي كبير من قبل أهالي القرية.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن السيدة تعيش وحيدة في منزل يقع بالقرب من منزلها في ذات القرية، بعد نزوح أبنائها إلى مناطق في ريف حلب الشمالي، وبعد دخول الفصائل الموالية لأنقرة إلى المنطقة، استولى فصيل “صقور الشمال” على ممتلكاتها من المنزل وأشجار الزيتون، وحرمت السيدة من ممتلكها.

ووفقا للأهالي، فإن السيدة طالبت الجهات المسؤولة باسترداد منزلها وأملاكها مرات عديدة، ولكن دون جدوى، بل على خلاف من ذلك، تعرضت للتهديدات بشكل مباشر بالقتل، إن لم تتراجع عن مطالبها.

ويطالب الأهالي بوضع حد لممارسات وانتهاكات وتجاوزات الفصائل الموالية لأنقرة، وبأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في منطقة عفرين، ويقابل ذلك تعاون الجهات المعنية والأجهزة المرتبطة بتركيا مع الفصائل المسلحة في انتهاكاتها، بينما الأهالي هم لا حول لهم ولا قوة في ظل سيادة الحكم الجائر.