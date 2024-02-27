بعد تهديدها من فصيل موال لتركيا.. مقتل ناشطة مدنية خنقا بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: وجدت جثة مديرة منظمة “يني أدم”، وقد تعرضت للقتل خنقا، في منزلها ببلدة بزاعة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا لها ضمن منطقة ” درع الفرات” بريف حلب الشمالي.

ووفقاً للمعلومات فإن المغدورة تعرضت للتهديد عدة مرات من قبل فصيل “فرقة الحمزة”، بسبب نشاطها المدني وعملها في المجلس المحلي لبلدة بزاعة، ما دفعها إلى الاستقالة من عضوية المجلس.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد المرصد السوري في 24 من شباط الجاري إلى مقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري طائش في قرية مريمين بريف عفرين ضمن مناطق عمليات ” غصن الزيتون” ، كما قتل شاب آخر ينحدر من بلدة القورية بريف ديرالزور الشرقي في حادثة مماثلة بمدينة جرابلس شرق حلب ضمن مناطق “درع الفرات”.