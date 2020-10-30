بعد توسيع نطاق القصف البري لقوات النظام.. مديرية التربية في إدلب تعلق الدوام في مدارس أريحا وريفها

أعلنت مديرية التربية والتعليم في إدلب، اليوم، تعليق الدوام في مدارس أريحا والبارة وأبلين ومنطف وبليون ومعربليت بريف إدلب الجنوبي لمدة يوميين متتاليين، نتيجة قصف قوات النظام المستمر على المنطقة.

ورصد المرصد السوري، قصفاً مدفعياً طال الأحياء السكنية في مدينة أريحا وريفها وقرى مجاورة لها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وأسفر القصف عن وقوع جرحى مدنيين.

وتوسع نطاق القصف ليشمل محيط مدينة معرة مصرين وبلدتي كفريا والفوعة شمال مدينة إدلب.