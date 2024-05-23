بعد توقفها لأكثر من شهرين.. غارات جوية روسية تستهدف عدة بلدات وقرى في ريفي اللاذقية وإدلب ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”

بعد توقفها لأكثر من شهرين.. غارات جوية روسية تستهدف عدة بلدات وقرى في ريفي اللاذقية وإدلب ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”

نفذ الطيران الحربي الروسي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس أكثر من 7 غارات جوية استهدفت عدة قرى وبلدات ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”، حيث استهدفت الغارات الجوية الروسية محيط محور الكبانة بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما طالت الغارات الجوية محيط قرى وبلدات شنان والرويحة وإحسم ومعربليت بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت الفترة الماضية توقفاً في الغارات الجوية الروسية ضمن منطقة “بوتين–أردوغان”، منذ أكثر من شهرين.

وفي 8 آذار الفائت نفذ الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين بالصواريخ الفراغية استهدفتا حرش بسنقول بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما نفذت غارتين جويتين على حرش عرب سعيد قرب السجن المركزي غربي إدلب، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في الأجواء، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.