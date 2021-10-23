بعد توقفها لثلاثة أيام.. مقاتلات روسية تعاود قصف منطقة “خفض التصعيد”

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تنفيذ الطائرات الروسية لثلاثة غارات جوية على محوري البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يأتي ذلك بعد توقف المقاتلات الروسية عن استهداف منطقة “خفض التصعيد” لنحو ثلاثة أيام، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 19 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، شنت المقاتلات الروسية 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التركية في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة