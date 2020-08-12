بعد توقفها لنحو 20 يوم.. القوات التركية تسير دوية مشتركة مع نظيرتها الروسية على طريق اللاذقية – حلب الدولي

بعد توقفها لنحو 20 يوم.. القوات التركية تسير دوية مشتركة مع نظيرتها الروسية على طريق اللاذقية – حلب الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، انتشار كبير للقوات التركية على طول اتستراد اللاذقية – حلب الدولي ضمن ريف إدلب، عقب ذلك انطلقت دورية مشتركة بين القوات التركية ونظيرتها الروسية، من قرية ترنبة شرقي إدلب، وصولاً إلى منطقة عين حور آخر مناطق الفصائل على اتستراد “M4” بريف اللاذقية الشمالي، يذكر أن الدورية هذه جاءت بعد نحو 20 يوماً من الدورية السابقة.

وكان المرصد السوري رصد في الخامس من الشهر الجاري، انتشارا للقوات التركية في عدة مناطق بريف إدلب واقعة على طريق حلب-اللاذقية “M4″، وانسحب من تلك المواقع بعد استكشافه لتلك المواقع.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن تلك الإجراءات الأمنية للقوات التركية على طريق “حلب-اللاذقية” تأتي في إطار تأمين خط المسير أمام الدوريات المشتركة مع القوات الروسية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 29 تموز الفائت، إلغاء تسيير دورية مشتركة بين الروس والأتراك على طريق حلب – اللاذقية الدولي، بعد 24 ساعة عن إلغاء دورية مشتركة مماثلة، حيث سيرت القوات التركية دورية منفردة، انطلقت من بلدة النيرب على الطريق الدولي وصولا إلى قرية عين حور في ريف اللاذقية.