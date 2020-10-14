بعد توقفها لنحو 25 يوماً.. طائرات روسية تجدد قصفها على مناطق غربي إدلب

بعد توقفها لنحو 25 يوماً.. طائرات روسية تجدد قصفها على مناطق غربي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، غارات جوية تنفذها طائرات حربية روسية، على أماكن في منطقة الحمامة بريف جسر الشغور الشمالي، غربي إدلب، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الغارات استهدفت معسكراً لهيئة تحرير الشام في المنطقة، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

تأتي الغارات الآن بعد نحو 25 يوما من قصف جوي مشابه نفذته طائرات حربية روسية على مناطق غربي مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري مساء الأمس قصفاً مدفعياً نفذته فصائل “الفتح المبين” استهدف تمركزات النظام في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، فيما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة منطقتي الزقوم والمشيك في ريف حماة الغربي.