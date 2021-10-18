بعد توقفها نحو 24 ساعة.. الطائرات الروسية تقصف البادية بأكثر من 25 غارة جوية وقوات النظام تعزز مواقعها في ريف حماة

عاودت الطائرات الحربية الروسية لقصف البادية السورية بعد توقفها عن نحو 24 ساعة، وتناوبت 6 طائرات، مساء اليوم، على قصف مواقع في بادية حماة الشرقية، وجبل البشري والرصافة في باديتي الرقة ودير الزور.

وارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية خلال اليوم إلى أكثر من 25 غارة، وأطلقت قنابل ضوئية بالقرب من شويحان وجعيدين شمالي الرصافة قرب خطوط التماس مع “قسد” جنوب بلدة المنصورة.

على صعيد متصل، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة الرهجان بريف حماة الشرقي، لتمشيط المنطقة بعد النشاط الكبير لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هناك.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن المقاتلات الروسية تواصل قصف مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، حيث سجل يومها نحو 55 ضربة جوية روسية طالت مواقع التنظيم في بادية الرصافة جنوبي الرقة، ومواقع في جبل البشري في البادية السورية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، يأتي ذلك بعد مقتل 14 عنصرًا من تنظيم “الدولة الإسلامية”، جراء الاشتباكات والغارات الجوية الروسية على النقاط التي تقدم إليها التنظيم يوم أمس الأول، في بادية الرصافة قبل أن تتمكن قوات النظام والمسلحين الموالين لها من استعادة النقاط التي انسحب منها في منطقة الرصافة في ريف الرقة، بعد أقل من 24 ساعة من القتال والتصدي لهجمات عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على سلسلة من النقاط التابعة لقوات النظام في محيط مدينة الرصافة.

وأشار المرصد السوري، يوم أمس الأول، إلى أن عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” يواصلون هجومهم العنيف على مواقع قوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتحاول قوات النظام التصدي بمؤازرة الطائرات الحربية الروسية التي تشن غارات مكثفة على المنطقة، ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها جراء الهجوم المستمر منذ ساعات ليل مساء أمس الأول وحتى صباح الأمس.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1578 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم 3 من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 1081 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفًا واشتباكات بالأسلحة الثقيلة، مساء اليوم، بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في محيط مدينة الرصافة جنوب غرب مدينة الرقة 35 كيلومتر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

تزامنًا مع ذلك، نفذت طائرات حربية روسية 20 غارة جوية على مناطق متعددة في البادية السورية.

وبذلك ترتفع إلى 380 عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية منذ الأول من أكتوبر الجاري وحتى اليوم، استهدفت خلالها كل من محيط أثريا والرصافة وأماكن أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، ومنطقة السخنة وريف تدمر ومناطق أخرى في بادية حمص الشرقية، بالإضافة لمواقع في بادية دير الزور.