بعد توقفها 25 يومًا.. مياه محطة علوك تصل إلى أحياء الحسكة العطشى

بعد توقفها 25 يومًا.. مياه محطة علوك تصل إلى أحياء الحسكة العطشى

محافظة الحسكة: وصلت مياه الشرب إلى الأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة، بعد 4 أيام من تشغيل محطة علوك الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، وذلك بعد تعطلها جزئيًا منذ مايقارب الـ40 يومًا، في حين توقفت بشكل كامل منذ 25 يومًا.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 تموز الفائت، أن عمليات ضخ مياه الشرب من محطة علوك الواقعة ضمن مناطق “نبع السلام”، بدأت بعد توجه ورشات الصيانة برفقة القوات الروسية إلى “المحطة”.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الورشات تمكنت من تجهيز نحو 10 آبار، وضخ مياه الشرب إلى تل تمر ومدينة الحسكة، حيث من المتوقع وصول مياه الشرب إلى تل تمر ومدينة الحسكة خلال يوم غد السبت.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، 25 تموز الفائت، دخول عمال وورشات تابعة للنظام إلى محطة علوك ضمن مناطق “نبع السلام” لتشغيلها بعد وصلها بالتيار الكهربائي، بحماية القوات الروسية والتركية، يأتي ذلك بعد توقفها عن العمل منذ نحو شهر، الجدير ذكره أن “محطة علوك” تغذي مدينة الحكسة ومناطق أخرى بريفها بالمياه.