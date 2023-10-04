بعد تيسير دورية بريف الحسكة.. قوات “التحالف الدولي” برفقة عربات لـ”قسد” تسير دورية اعتيادية شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: سيّرت قوات “التحالف الدولي” دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 3 آليات وبرفقتها 4 عربات لـ”قسد” في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأعلنت قوات ” قسد” حظراً للتجوال في البلدة منذ الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً، على خلفية الأحداث التي شهدتها بعض مدن وبلدات ديرالزور.

وسيّرت قوات “التحالف الدولي” ، اليوم، دورية عسكرية استطلاعية مؤلفة من 4 آليات برفقة سيارة لـ”قسد” في بلدة تل حميس بريف مدينة الحسكة.

ويأتي ذلك، ضمن الإجراءات الأمنية لتفقد الأوضاع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية