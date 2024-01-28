بعد تَعَمّدهم التلفظ بعبارات تحرّض على الطائفية.. عشائريون يشتبكون مع زوار شيعة بريف دير الزور

محافظة دير الزور: اعتقل عناصر الأمن العسكري في قوات النظام 20 مواطنا من أبناء عشيرة الجغايفة في بلدة الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور، إثر مشاجرة مع مجموعة زوار شيعة كانوا قادمين من العراق، حيث هتفت الأخيرة بعبارات طائفية “متطرفة”، مما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نتيجة الشجار، فيما طوقت ميليشيا “حزب الله” العراقي المكان ونقلت الجرحى للمشافي.

ويتلفظ الزوار الشيعة بعبارات تحرض على الطائفية والعنصرية وهذا ما يستفز المواطنين وتحدث مشاجرات تتطور لاستخدام السلاح.