بعد جبل الأكراد.. الطيران الروسي يقصف مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ مقاتلة روسية لعدة غارات جوية على محيط بلدتي البارة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الاثنين، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 5 غارات جوية استهدفت خلالها محور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، واتبعته قوات النظام بقصف صاروخي مكثف أيضاً.