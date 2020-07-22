بعد جرح 3 من عناصرها على يد مهرب.. “قسد” تطالب بتسليم الجاني وتهدد بإخلاء حي سكني في حال الرفض 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، أمس، برصاص متعمد من قبل أحد المسؤولين على معابر التهريب، أثناء مداهمة المعابر النهرية في حارة اللطوة الواقعة بين بلدتي ذيبان والطيانة في ريف دير الزور الشرقي.

وفي سياق ذلك، عقدت “قسد” اجتماعا مع عشائر المنطقة، صباح اليوم، وتم الاتفاق على تسليم الشخص الذي أطلق النار، وهددت بإفراغ حارة اللطوة من سكانها في حال الرفض.

ورصد المرصد السوري في 19 تموز/يوليو، اكتشاف “قسد” لـ6 معابر نهرية، حيث داهمتها وخربتها وصادرت الطوافات التي ينقل عبرها معظم مواد المحروقات والنفط الخام “الفيول”.

كما يهرب عبر هذه المعابر عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” ومختلف أنواع الأسلحة.

وتصل تلك المعابر مناطق مناطق الشحيل وحوايج والزر التابعة لـ”قسد” مع مناطق على الضفة الأخرى التابعة إداريا لمدينة الميادين التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية له.