بعد حالة الاستنفار القصوى من قبل الميليشيات الإيرانية.. طيران الاستطلاع لـ قوات “التحالف الدولي” يحلق في أجواء الحدود السورية- العراقية

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليقاً مكثفاً من قبل طيران الاستطلاع التابع لقوات “التحالف الدولي” في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود السورية- العراقية، لمراقبة تحركات الميليشيات الإيرانية والتطورات في المنطقة، ولا سيما بعد حالة الاستنفار القصوى من قبل تلك الميليشيات في مواقع عدة ضمن مناطق نفوذها.

وجاء ذلك بعد أن أوعزت قيادة الحرس الثوري الإيراني لمجموعاتها المقاتلة في سورية ودير الزور تحديداً، بإيقاف نشاطاتها العسكرية ضد القواعد الأمريكية في سورية، بالتوازي مع ذلك، تتواصل حالة الاستنفار القصوى منذ 30 كانون الثاني الفائت في جميع مواقع الميليشيات الإيرانية في البادية السورية ودير الزور، تحديداَ في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي تضم قوات من ميليشيا الحشد الشعبي العراقي.

ويشار إلى أن، جاء ذلك على خلفية اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لـ”حزب الله” العراقي بالوقوف خلف الهجوم على البرج 22 قرب الحدود السورية مع الأردن، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.