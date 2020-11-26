بعد حرمان طلاب كلية الطب من التدريب العملي في المشافي.. جامعة إدلب تفتتح أول صرح تعليمي أكاديمي طبي في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ”

افتتحت جامعة إدلب، اليوم، المشفى الجامعي في المدينة، وشارك في حفل الافتتاح فعاليات علمية وثورية وسياسية وطبية وإعلامية ومسؤولين في “حكومة الإنقاذ” ورئيس مجلس الشورى بدعوة من إدارة الجامعة.

ويعتبر المشفى الجامعي في إدلب، أول صرح تعليمي طبي أكاديمي في المناطق التي تديرها “حكومة الإنقاذ”، وبتمويل كامل من وقف الديانة التركي ومعبر باب الهوى، الذين أشرفوا على تجهيز المشفى، وتعهدوا بتقديم الدعم الكامل للمشفى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي ذلك، بعد حرمان طلاب كلية الطب من التدريب ضمن المشافي التابعة لمديرية الصحة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في منتصف يونيو/حزيران الفائت، وقفة احتجاجية لطلاب كلية “الطب البشري”، في جامعة إدلب، أمام مبنى مديرية الصحة في مدينة إدلب، احتجاجاً على القرارات الصادرة عن مديرية الصحة، التي تمنع بموجبها الطلاب من التدريب ضمن المشافي، ورفعوا لافتات كتب عليها “نريد أن نتعلم”.